Пентагон, Госдеп и NASA: Стала известна сегодняшняя программа визита Зеленского в США

Во вторник, 31 августа, у президента Владимира Зеленского и украинской делегации запланированы в Вашингтоне встречи и подписание документов в Министерстве энергетики США, Госдепе, Пентагоне и не только. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.



«Сегодня у Президента Украины и украинской делегации запланированы встречи и подписание стратегических документов в министерстве энергетики, Пентагоне, Государственном департаменте США, Всемирном банке и даже NASA», — написал он.



Также Зеленский примет участие в чествовании памяти жертв Голодомора, представит план трансформации Украины и совместно с первой леди представит украинский аудиогид в усадьбе-музее Джорджа Вашингтона.



1 сентября состоятся переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.