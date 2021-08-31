Украинские военные готовятся отражать полномасштабное вторжение – главком ВСУ

Украина должна быть готова к полномасштабному вторжению страны-агрессора. Вооруженные силы готовятся к этому постоянно. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в эфире телеканала «Дом».



«Действующим составом Вооруженных сил сегодня отрабатываются планы и задачи. Плюс у нас есть планы и программы, которые позволяют в кратчайшие сроки нарастить боеспособность армии, я имею в виду и в численном, и в качественном соотношении, которые обеспечат выполнение задач отражения широкомасштабной агрессии», – подчеркнул Залужный.



При этом он отметил, что отражение полномасштабной агрессии – это не только задача армии, но также и экономики, общества, всей страны.



«Вооруженные силы будут готовы. Они к этому готовятся постоянно, каждый день. Этому посвящена вся наша деятельность – подготовке к отражению широкомасштабного наступления», – отметил главнокомандующий.



Он также напомнил, что Россия продолжает вести информационно-психологическое воздействие на территории Украины.



«Вооруженные силы на сегодняшний день выполняют свои задачи в условиях непрерывной информационно-психологической операции, цель которой – развалить их изнутри», – подчеркнул Залужный.



По его мнению, общество должно также противостоять пропаганде РФ, отличать фейки от правды и, прежде всего, верить своей армии.



«Общество должно верить своим Вооруженным силам. Должно верить в свою победу. Общество должно само, вот в этой кампании, в борьбе против лжи и дезинформации, стать бойцом. Это дело каждого, не только Вооруженных сил. И насколько мы будем сопротивляться все вместе, тем будем крепче», – акцентировал главнокомандующий ВСУ.