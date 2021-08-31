Визит Зеленского в США: Подписаны документы о сотрудничестве в сфере энергетики и климата

Украина и США договорились об усилении двустороннего сотрудничества в энергетической отрасли. Два документа были подписаны сегодня в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, который находится в США с рабочим визитом, передает пресс-служба главы государства.



В частности, министр энергетики Украины Герман Галущенко и министр энергетики США Дженнифер Гренхольм подписали совместное заявление Департамента энергетики США и министерства энергетики Украины о двустороннем сотрудничестве в сферах энергетики и климата.



«Документ предусматривает усиление двустороннего взаимодействия в вопросах улучшения надлежащего корпоративного управления на государственных предприятиях энергетического сектора Украины, в частности путем привлечения международных независимых наблюдательных советов», – сообщили в Офисе президента.



В заявлении также отмечена готовность Соединенных Штатов помогать Украине в вопросах развития более конкурентоспособных и прозрачных энергетических рынков, декарбонизации экономики и обеспечения энергетической безопасности и экспортного потенциала государства.



Кроме того, вр.и.о. президента НАЭК «Энергоатом» Петр Котин и президент, исполнительный директор компании Westinghouse Electric Патрик Фрагман подписали меморандум о взаимопонимании между компаниями. Документ предусматривает привлечение технологии компании Westinghouse Electric по строительству ядерного реактора проекта АР1000 с электрической мощностью около 1,1 ГВт.



Речь идет о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем – еще четырех блоков по данной технологии.



«Реализация меморандума откроет возможность привлечь инвестиции для строительства пяти блоков стоимостью около $25 млрд – кроме учета прямых инвестиций, будет локализована часть производства, бюджет получит дополнительные налоговые поступления», – добавили в ОП.

1 сентября состоятся переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.