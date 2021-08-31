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Проект «Репатриация»: Правозащитник рассказал о новой паспортной экспансии РФ в Украине и Беларуси

31 августа 2021, 20:35

Проект «Репатриация»: Правозащитник рассказал о новой паспортной экспансии РФ в Украине и Беларуси

Россия намерена расширить опыт паспортизации в ОРДЛО на остальную территорию Украины и соседней Беларуси. Таким образом, будут созданы сообщества граждан РФ в постсоветских государствах для реализации стратегии «воссоединения русского народа». Об этом сообщил сооснователь «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский в интервью «Апостроф TV».

Он отметил, что упрощенная выдача российских паспортов в неподконтрольных украинской власти районах Донбасса началась в 2019 году. Сейчас, по его словам, Кремль готовит новый проект «Репатриация», в рамках которого РФ планирует по аналогии с ОРДЛО раздавать свои паспорта гражданам Украины и Беларуси.

«Уже зарегистрирован законопроект в Госдуме РФ Константином Затулиным, предусматривающий, что хотят паспортизовать таким образом, как в ОРДЛО, паспортами Российской Федерации граждан Украины и Беларуси. Это они будут делать через заробитчан. В законе прописано, что для того, чтобы получать российский паспорт, не обязательно отказываться от украинского или белорусского. Вы понимаете, что эту мину замедленного действия они не только на ОРДЛО будут переносить, но и распространять по Беларуси и Украине», – сказал Лисянский.

Правозащитник пояснил, что из РФ поступает информация о том, что изменился подход в реализации российской экспансии на постсоветском пространстве.

«На сегодняшний день политологи из Российской Федерации говорят, что изменился концепт. Если раньше Путин был "собирателем земель русских", то теперь он "воссоединитель русского народа". Если мы вспомним проект "Русская весна" в 2014 году, то увидим, что там они действовали через облсоветы. То есть облсоветы призывали к Путину - те же Луганск, Донецк, "введи войска". А теперь они хотят это делать через ячейки граждан РФ на территориях постсоветского мира», – отметил Лисянский.

По его словам, таким образом РФ будет паспортизовать Украину и Беларусь, а потом  будут совершать провокации, чтобы оправдать «защиту своих граждан».

Правозащитник подчеркивает, что это негатив, прежде всего, для Украины.

«Для Украины это двойная мина, так как уже есть около 700 тысяч паспортов на оккупированной части Луганской и Донецкой областей. Есть огромное количество этих паспортов в Крыму. И теперь они хотят эти паспорта раздавать в Украине... СНБО должен поставить этот вопрос на повестку дня и срочно его решить», – резюмировал Павел Лисянский.

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