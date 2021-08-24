«ДНР» утверждает, что выдала свои «паспорта» более 700 тысячам жителей ОРДО

Более 700 тысяч неподконтрольной Украине территории Донецкой области получили «паспорта» группировки «ДНР». Такие данные озвучили в так называемой миграционной службе «ДНР».



Там утверждают, что выдали «паспорта ДНР» 702 193 жителям ОРДО, из них 454 542 человека — старше 18 лет.



Жители ОРДО получают «паспорта ДНР» для последующего вступления в российское гражданство по упрощенной системе. 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



В Совете безопасности ООН «паспортный» указ Путина назвали подрывом суверенитета Украины.



Более 100 тысяч жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, имеющие российские паспорта, получили право проголосовать дистанционно на выборах в Госдуму.