«ДНР» отменила байк-шоу «Ночных волков», сославшись на ковид

Байк-шоу российского мотоклуба «Ночные волки», которое должно было состояться 11 сентября на подконтрольной группировке «ДНР» территории, отменено.



Об этом российскому телеканалу «Рен ТВ» сообщила начальница «отдела аккредитации журналистов и взаимодействия с иностранными СМИ Мининформации ДНР» Анжелика Шкрибитько.



По ее словам, решение об отмене мероприятия было принято из-за ограничений по коронавирусу.



Отметим, что ситуация с коронавирусом не помешала «ДНР» провести массовые мероприятия в Донецке на День города и День шахтера 29 августа.

Концерт ко Дню города в парке Щербакова. 29 августа 2021 года

В середине июля о переносе байк-шоу из аннексированного РФ Севастополя на Донбасс заявил лидер «Ночных волков» Александр «Хирург» Залдастанов. Мероприятие не смогли провести в Севатстополе из-за антиковидных ограничений.



«Ночные волки» известны своей прокремлевской позицией. Руководитель мотоклуба Александр Залдастанов находится под санкциями Украины.