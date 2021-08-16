«ДНР» проведет массовые мероприятия в Донецке ко Дню города, несмотря на ситуацию с коронавирусом

Самопровозглашенные власти в ОРДО объявили о проведении массовых мероприятий ко Дню города Донецка и Дню шахтера.



Согласно опубликованной афише, мероприятия начнутся 26 августа с панихиды по погибшим шахтерам и выставки, посвященной 10-летию худмузея «Арт-Донбасс». На следующий день в парке Ленинского Комсомола пройдет концерт инструментальной музыки.



Основные торжества пройдут 28 и 29 августа. «ДНР» запланировала фестивали, выставки, конкурсы, концерты и дискотеку.





Вместе с тем, последние недели «ДНР» публиковала негативную статистику по коронавирусу. Так, 13 августа, в отдельных районах Донецкой области зарегистрировано 454 заболевших коронавирусом, 10 человек скончались от болезни.



Будут ли приняты какие-то меры предосторожности при организации массовых мероприятий, в «администрации» не уточнили. В прошлом году День города Донецка и День шахтера тоже отпраздновали на фоне COVID-19. Впоследствии произошла вспышка заболеваний коронавирусом.



Группировка «ЛНР» в свою очередь отменила массовые мероприятия и ужесточила коронавирусные ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19.



День города и День шахтера отмечаются ежегодно в последнее воскресенье августа. В этом году праздник выпал на 29 августа. Праздничные мероприятия традиционно начинаются несколькими днями ранее.

По состоянию на 14 августа группировка «ДНР» признала 52 009 случаев заболевания, из них уже выздоровели 43 095 пациента, умерли — 3 808 заболевших.