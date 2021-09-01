Зеленский: Украина рассматривает несколько моделей привлечения США в Нормандский формат

Украина рассматривает несколько моделей по привлечению США к участию в Нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время презентации проекта трансформации Украины в резиденции первого президента США Джорджа Вашингтона Маунт-Вернон, передает hromadske.



«Мы проговорим несколько моделей этого вопроса, как мне кажется, было бы правильно сделать. Справедливо и безопасно для региона. Почему я говорю безопасно для региона: вопрос Украины, мы с вами видим, что происходит в мире, это уже вопрос не Украины. Этот вопрос и Молдовы, и границ прибалтийских государств, вопрос Беларуси», ㅡ сказал Зеленский.



Президент отметил, что «таких вопросов очень много» и не известно, удастся ли обсудить их все и найти ответы: «Но мне кажется, что не только Украина, но все должны быть заинтересованы в поиске ответов с результатами».



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии hromadske также отметил, что США никогда не выходили из процесса прекращения войны на Донбассе и деоккупации украинских территорий, но сейчас Украина хочет обсудить действия администрации Байдена по этому вопросу.



«Но сейчас мы будем работать над тем, чтобы понять, договориться с ними, как будет действовать новая администрация по этому вопросу. Это и будет предметом переговоров», ㅡ сказал глава МИД.



Встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом состоится сегодня, 1 сентября, в Белом доме. Ожидаются переговоры один на один и в расширенном составе делегаций.

В апреле Зеленский в интервью Financial Times рассказал о своем желании изменить Нормандский формат для урегулирования ситуации на Донбассе и расширить количество участников переговоров. В частности, включить США, Канаду и Великобританию. По словам Зеленского, Минский процесс для достижения мира на Донбассе должен быть более гибким и «служить целям настоящего, а не прошлого».



Сейчас в Нормандский формат входят Украина, Германия, Франция и Россиия. Последний саммит на уровне лидеров четырех стран состояся в декабре 2019 года в Париже.