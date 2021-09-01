США выделят Украине 3 миллиарда долларов помощи

Украина и США подпишут меморандум об экономическом сотрудничестве, который предусматривает предоставление американской помощи в размере 3 миллиардов долларов. Об этом говорится в заявлении Белого дома.



В администрации президента США отметили, что визит президента Украины послужит углублению экономического партнерства.



«Наши две страны завершат работу над меморандумом о коммерческом сотрудничестве, а Экспортно-импортный банк и министерство экономики Украины подпишут меморандум о взаимопонимании с первоначальной суммой поддержки Эксимбанка в размере 3 миллиардов долларов», – говорится в сообщении.



Об условиях выделения этих средств пока не сообщается.



Кроме того, будет выделено 60 млн долларов военной помощи Украине. Как уточнили в Белом доме, это будет включать дополнительные противотанковые системы Javelin и другие защитные летальные и нелетальные возможности.

31 августа начался визит в США украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским, были подписаны документы о двустороннем сотрудничестве в энергетической и оборонной сферах. На 1 сентября запланированы переговоры Владимира Зеленского с президентом США Джозефом Байденом.