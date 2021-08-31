Зеленский: Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства

Министры обороны Украины и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.



Глава государства назвал это соглашение «новым этапом в оборонном сотрудничестве Украины и США».



«Для нас поддержка США территориальной целостности Украины, получение членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ являются очень важными», – написал Зеленский.

A new stage in defense cooperation. An agreement on the strategic foundations of the defense partnership was signed in @DeptofDefense. For us, support for 's territorial integrity, gaining @NATO membership and joint opposition to Russian aggression are very important. pic.twitter.com/SebG2PIQjd — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021

В украинском министерстве обороны раскрыли детали подписанного соглашения. Оно касается проектов в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки.



«Благодаря его заключению создаются международно-правовые основы для заключения контрактов по реализации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в оборонной сфере», – сообщили в Минобороны Украины.



В частности, планируется внедрение передовых оборонных технологий, проекты по модернизации вооружения и военной техники с привлечением инвестиций американской стороны.



Кроме того, подписанное соглашение позволит проводить тестирование вооружения и военной техники, осуществлять научно-исследовательские работы, делать проверку результатов и оценку их эффективности с использованием оборудования и технологий, отсутствующих в Украине. А украинские научно-исследовательские учреждения смогут привлекаться к выполнению проектов американской стороны.

31 августа начался визит в США украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским. На 1 сентября запланированы его переговоры с президентом США Джозефом Байденом.