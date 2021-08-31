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Зеленский: Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства

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31 августа 2021, 22:56

Зеленский: Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства

Министры обороны Украины и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

Глава государства назвал это соглашение «новым этапом в оборонном сотрудничестве Украины и США».

«Для нас поддержка США территориальной целостности Украины, получение членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ являются очень важными», – написал Зеленский.

В украинском министерстве обороны раскрыли детали подписанного соглашения. Оно касается проектов в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки.

«Благодаря его заключению создаются международно-правовые основы для заключения контрактов по реализации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в оборонной сфере», – сообщили в Минобороны Украины.

В частности, планируется внедрение передовых оборонных технологий, проекты по модернизации вооружения и военной техники с привлечением инвестиций американской стороны.

Кроме того, подписанное соглашение позволит проводить тестирование вооружения и военной техники, осуществлять научно-исследовательские работы, делать проверку результатов и оценку их эффективности с использованием оборудования и технологий, отсутствующих в Украине. А украинские научно-исследовательские учреждения смогут привлекаться к выполнению проектов американской стороны.

31 августа начался визит в США украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским. На 1 сентября запланированы его переговоры с президентом США Джозефом Байденом.

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