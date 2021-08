Зеленский: Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства

Министры обороны Украины и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.



Глава государства назвал это соглашение «новым этапом в оборонном сотрудничестве Украины и США».



«Для нас поддержка США территориальной целостности Украины, получение членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ являются очень важными», – написал Зеленский.

A new stage in defense cooperation. An agreement on the strategic foundations of the defense partnership was signed in @DeptofDefense. For us, support for 's territorial integrity, gaining @NATO membership and joint opposition to Russian aggression are very important. pic.twitter.com/SebG2PIQjd