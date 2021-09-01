США выделят 45 миллионов долларов помощи пострадавшим в конфликте на Донбассе

США предоставят Украине дополнительно 45 миллионов долларов для помощи пострадавшим в конфликте на Донбассе. Об этом сообщил высокопоставленный официальный представитель администрации президента США во время брифинга.



«Говоря о гуманитарной помощи, мы также продолжаем поддерживать украинцев, которые по-прежнему страдают от кризиса с Россией на востоке, и рады объявить, что в этом году правительство США предоставит дополнительно 45 миллионов долларов гуманитарной помощи, чтобы помочь решить проблемы украинцев, которые от этого остаются в нужде», — сказал он.



Также представитель Белого дома заверил, что США ждут продолжения обсуждения ситуации в области безопасности, вызванной агрессией РФ против Украины.



«Что касается безопасности, мы с нетерпением ждем продолжения обсуждения ситуации в области безопасности, с которой Украина сталкивается по отношению к России, — продолжая видеть акты российской агрессии в регионе. И президент будет с нетерпением ждать более полной информации от президента Зеленского о текущей ситуации с безопасностью», — подчеркнул чиновник.



Президент США Джо Байден сегодня, 1 сентября примет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. Ожидаются переговоры один на один и в расширенном составе делегаций.



Накануне Зеленский заявил, что Украина рассматривает несколько моделей по привлечению США к участию в Нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе