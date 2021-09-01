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Украина и США восстановят работу комиссии по стратегическому партнерству после трехлетнего перерыва

01 сентября 2021, 14:58

Украина и США восстановят работу комиссии по стратегическому партнерству после трехлетнего перерыва

По итогам переговоров президентов Украины и США ожидается, что будет восстановлена работа двусторонней комиссии по стратегическому партнерству. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

По мнению администрации президента США, это закрепит повышенный статус стратегического партнерства Соединенных Штатов и Украины.

«Эта комиссия не собиралась три года, а устав комиссии был написан в 2008 году. Таким образом, мы очень стремимся активизировать и оживить не только отношения, но и, в частности, комиссию по партнерству как средство для этого», – отмечают в Белом доме.

Кроме того, там добавили, что этой осенью ожидается встреча между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Украины.

«И на этой встрече мы ожидаем, что они утвердят новую хартию между нашими странами, в которой будут изложены параметры того, как мы можем тесно сотрудничать для решения вызовов 21 века», – говорится в сообщении.

Президент США Джо Байден сегодня, 1 сентября примет президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. Ожидаются переговоры один на один и в расширенном составе делегаций.

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