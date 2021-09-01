В этом году вдвое меньше абитуриентов из ОРДЛО и Крыма поступают в украинские вузы

В этом году заявки на вступление в украинские вузы подали вдвое меньше абитуриентов с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса и Крыма. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.



«Образовательными центрами "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" зарегистрировано около 6000 заявок на вступление, что вдвое меньше по сравнению с прошлым годом», – отметила Денисова.



По ее мнению, уменьшение количества абитуриентов с временно оккупированных территорий вызвано мощной информационной кампанией РФ с целью дискредитации учебных заведений Украины и самого государства Украина. Кроме того, омбудсвумен отмечает отсутствие необходимой информационной кампании о возможности поступления детей из ОРДЛО и Крыма по упрощенной процедуре.



Денисова сообщила, что обратилась к министру образования и науки Сергею Шкарлету с просьбой активизировать информационно-просветительскую работу для поощрения абитуриентов к поступлению в украинские вузы.



Вступительная кампания для детей с неподконтрольных территорий продлится до 24 сентября.

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