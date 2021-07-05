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Около 200 детей из ОРДЛО и Крыма приехали на подготовительные курсы в украинские вузы

05 июля 2021, 22:20

Около 200 детей из ОРДЛО и Крыма приехали на подготовительные курсы в украинские вузы

На подготовительные курсы в украинские вузы прибыли около 200 абитуриентов с временно оккупированных территорий Донбасса, АР Крым и города Севастополя. Об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский в эфире телеканала «Дом».  

Программу подготовительных курсов для детей из ОРДЛО и Крыма Минреинтеграции и Минобразования запустили впервые в этом году.

«В период до 31 августа они будут на учебных подготовительных курсах. Этим юношам и девушкам будет выплачиваться стипендия, почти 4600 гривен, и они будут иметь возможность готовиться к обучению в наших украинских вузах», – рассказал Замлинский.

По его словам, следующим шагом будет программа для более широкого круга участников.

«Далее предусматривается программа для национально-патриотического воспитания молодежи с временно оккупированных территорий, и там будет расширенный перечень участников мероприятий, это будут дети уже от 14 лет», – сообщил первый замминистра.

В то же время он отметил, что «власти» оккупированных территорий всеми способами препятствуют реинтеграции молодежи.

«К большому сожалению, должен констатировать факт, что когда мы начали этим заниматься, оккупационные власти делали все для того, чтобы не выпускать молодежь с временно оккупированной территории. Это и закрытые КПВВ, и даже при выезде через российскую территорию они также делали все, чтобы детей не выпускать», – сказал Ростислав Замлинский.

Минреинтеграции и Минобразования запустили пилотный проект по подготовительным курсам для поступления абитуриентов с неподконтрольной Украине части Донбасса, населенных пунктов у линии соприкосновения и аннексированного Крыма. Были определены 23 вуза, в которых пройдут подготовительные курсы. 

Во время прохождения курсов слушатели получат ежемесячную стипендию в размере примерно 4,5 тысячи гривен, их обеспечат общежитием и привлекут к мероприятиям психологического, культурно-образовательного и спортивного направления.

Дети, которые будут поступать в украинские вузы через образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина», автоматически зачисляются на такие курсы с соответствующим стипендиальным обеспечением.

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