Зеленский предложил США новые форматы по участию в решении конфликта на Донбассе

Президент Владимир Зеленский заявил, что предложил США новые форматы по участию в урегулировании конфликта на Донбассе.



«Я предложил форматы имплементации представителей США. В формат мирного урегулирования конфликта на Донбассе. США будут думать над моим предложением, потому что до встречи я не обсуждал эти детали и не передавал [их]», — сказал Зеленский на брифинге в Вашингтоне.



Каким именно может быть такой формат, Зеленский не уточнил.



Также украинский лидер подчеркнул, что во время встречи с президентом США Джо Байденом много раз звучало слово «Крым».



«Начиная с комплементарных вещей относительно Крымской платформы. Очень мощная инициатива, — так считают Соединенные Штаты Америки. И они хотят поддерживать эту инициативу в дальнейшем. Вопрос Крыма — сложный. Поэтому много раз говорили о Крыме. Вопрос сложный и в плане деоккупации, и относительно освобождения пленных», — рассказал Зеленский.



Отвечая на вопрос относительно вступления Украины в НАТО, Зеленский сказал следующее: «поддержка США есть, а сроков нет».

Зеленский после встречи с Байденом заявил , что не знает, «возникла ли химия», но он «доволен результатом».