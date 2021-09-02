Арестович рассказал, во что могут быть трансформированы Минские соглашения

Минские соглашения в силу невыполнимости могут быть трансформированы в Будапештский или схожий с ним форматы. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».



«Для того, чтобы сдвинуть с места процесс мирного урегулирования на востоке Украины, необходима добрая воля сторон и сильный гарант. Таким сильным грантом являются США, Великобритания или совокупная синергия этих стран. Таким образом, невольно вырисовывается что-то похожее на Будапештский формат, куда дополнительно могли бы быть приглашены Германия и Франция, возможно, ООН — это дало бы надежду на исполнение Россией хоть какой-то части соглашений, например, освободить удерживаемых или прекратить огнь», — заявил Арестович.



Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли это появление альтернативы «Минску», Арестович ответил: «Да, конечно. Его формат может быть изменен или заменен на иной. Зачем мы делаем хорошую мину при плохой игре и настаиваем, тянем "Минск", который спустя 7 лет переговоров фактически мертв?».



«Вся эта ситуация может длиться еще лет 20. Россия гарантированно не будет выполнять "Минск" и решения Нормандской четверки, хотя бы потому, что и те, и те начинаются с элементарных прекращения огня и отвода войск. Дальше — мало того, что соглашения не носят обязательного юридического характера, они допускают и возможность разной трактовки. Россияне продвигают свою повестку, очень жесткую, которая ведет к федерализации Украины. У нас своя. Попытки договориться ни к чему не привели. Исполнение "Минска" в российской трактовке — означает федерализацию и крах Украины. Этого ни один из президентов Украины не допустит», — сказал он.



«Поэтому Байден и его администрация, прекрасно понимая реальное положение вещей — провокации России на Донбассе, буквально накануне — обстрел в Авдеевке, военные маневры с Беларусью, тот же Афганистан, по итогам встречи с Зеленским ничего не сказали про Минские соглашения, хотя из России накануне настаивали (повлиять на Киев выполнять Минские соглашения — ИФ). США дали понять, что эта тема закрыта», — добавил Арестович.



«Теперь вопрос стоит в переформатировании Минского формата, во что он конкретно превратится», — подытожил спикер украинской делегации в ТКГ.