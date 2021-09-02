В Кремле заявили, что саммит президентов Украины и России вряд ли возможен до конца года

Повестка переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского далека от согласования, потому такая встреча вряд ли возможна до конца года. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс-Украина».



«Можно сказать, что ни одна из сторон не отвергает возможности такого общения, но при этом по линии администраций президента – офис президента Украины и администрация президента России, – пока далеки от того, чтобы согласовать какую-то конкретную повестку дня такой возможной встречи», – сказал Песков.



Он высказал сомнение в том, что такая встреча состоится в этом году. «Я не думаю», – ответил Песков на соответствующий вопрос.



«В плане подготовки пока имеются существенные проблемы с определением круга вопросов, которые могли бы обсуждать», – отметил Песков.



Он напомнил, что президент Зеленский настаивает на необходимости обсуждения темы Крыма.



«Президент Путин не то что не готов (эту тему обсуждать), там нет субстанции для обсуждения», – добавил пресс-секретарь президента РФ.