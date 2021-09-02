Россия намерена блокировать продление миссии ОБСЕ в КПП «Гуково» и «Донецк»

Российская Федерация не станет поддерживать продление миссии ОБСЕ на участке российско-украинской границы в Ростовской области. Текущий мандат истекает 30 сентября. Об этом сообщил в Twitter корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.



«Россия сегодня объявила в Вене, что не поддержит продление после 30 сентября миссии пограничников и наблюдателей ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах ("Донецк" и "Гуково") на российско-украинской границе», – написал он.



РФ и ранее занимала такую позицию. Из-за этого постоянный совет ОБСЕ уже дважды продлевал мандат мониторинговой миссии на КПП «Гуково» и «Донецк» всего на два месяца – в мае и в июле текущего года.



Эти пункты пропуска находятся на неподконтрольном Украине участке границы с Россией на Донбассе. Украинская сторона считает, что РФ блокирует продление миссии для дальнейших поставок вооружений группировкам «Л-ДНР».



Миссия ОБСЕ на российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» ведет свою деятельность с 29 июля 2014 года.