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Следствие по MH17 просит жителей Курска помочь в установлении членов расчета ЗРК «Бук»

02 сентября 2021, 16:08

Следствие по MH17 просит жителей Курска помочь в установлении членов расчета ЗРК «Бук»

Совместная следственная группа (JIT) просит жителей Курска (РФ) и дислоцированным в этом городе военных поделиться информацией для установления членов расчета зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого сбили рейс MH17. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Из Курска был отправлен ЗРК "Бук", который, как считает JIT, был сбит этот самолет. Нидерландская полиция, координирующая следствие, пишет в письме жителям Курска, что следствие по установлению личностей членов расчета и обстоятельств принятия решения о применении этого оружия, далеко продвинулось, однако оно еще не полное. В письме следствие обращается к российским военным с просьбой поделиться информацией, например, фотографиями, видео, электронными письмами и официальными документами», — сказано в пресс-релизе, распространенном в четверг полицией Нидерландов.

В полиции отметили, что новое обращение с просьбой поделиться информацией не связано с делом, которое уже рассматривает суд Нидерландов, в рамках которого обвинение выдвинуто трем гражданам России и одному украинцу, а сделано в рамках последующего расследования.

«Основные вопросы, требующие ответа в рамках последующего расследования, такие: кто принимал решение о применении этого оружия в Украине и кто входил в состав расчета ЗРК Бук? По информации JIT, ЗРК Бук был доставлен 53-й зенитной ракетной бригадой из Курска, и поэтому ответы следует искать там. Этим обращением JIT надеется получить недостающую информацию и представить полную картину произошедшего, чтобы родственники погибших смогли, наконец, получить ответы на оставшиеся вопросы», — сказано в пресс-релизе.

Начальник отдела Национальной полиции Нидерландов Энди Крааг пояснил, что следствие хочет знать, «кто входил в состав расчета, какое у них было задание, и от кого оно было получено».

«Мы также хотим знать, кто принимал решение о применении этого оружия в Украине. Особенно нам хочется узнать, почему был сбит пассажирский лайнер. Как могли сбить самолет, на борту которого находилось 298 мирных граждан? Рассказать об этом с полной уверенностью мы сможем лишь тогда, когда лица, напрямую причастные к этой трагедии, ответят на эти вопросы», — цитируют слова полицейского в пресс-релизе.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

В марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

Международная следственная группа пришла к выводу , что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.

В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию  в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.

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