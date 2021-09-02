Саботаж «Минска»: МИД Украины отреагировал на отказ РФ продлить мандат миссии ОБСЕ на границе

В министерстве иностранных дел Украины назвали саботажем выполнения Минских соглашений отказ России поддержать продление мандата миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу «Гуково» и «Донецк» после 30 сентября 2021 года.



Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского МИД.



«Реализация указанного намерения является продолжением действий России, направленных на сознательный саботаж имплементации Минских договоренностей, в частности пункта 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года, который предусматривает обеспечение постоянно действующего мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией», – отмечается в заявлении.



В МИД подчеркивают, что рассматривают такое решение РФ как «свидетельство ее планов продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях, что может привести дальнейшую эскалацию в зоне российско-украинского вооруженного конфликта».



Украинская сторона выступила с осуждением этой деструктивной позиции РФ, выдвинутой непосредственно перед широкомасштабными военными учениями «Запад 2021».



В украинском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что обеспечение прозрачности на российско-украинской границе является неотъемлемой предпосылкой решения российско-украинского вооруженного конфликта.



«Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить деструктивные действия в отношении наблюдательной миссии ОБСЕ, выполнить все взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений с целью деэскалации ситуации безопасности и дальнейшего урегулирования вооруженного конфликта политико-дипломатическими средствами», – резюмируют в МИД.