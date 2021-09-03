В Донецкой области полную вакцинацию от коронавируса прошли 9,5% взрослого населения

Вакцинацию от коронавируса на Донетчине завершили только 9,5% взрослого населения области. Об этом рассказал замначальника управления стратегического развития Департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко на брифинге в пятницу.



«На сегодня в Донецкой области вакцинировано 355 180 человек, это и первая, и вторая доза. От общего количества взрослого населения области это составляет 18,86%. Но полный курс вакцинации, к сожалению, прошли только 9,46% взрослого населения, это 150 207 человек», – сообщил Педенко.



По его словам, этот показатель не может свидетельствовать об эффективной борьбе с пандемией.



Представитель облздрава отметил, что по данным ВОЗ, пандемия продлится до июля следующего года.



«Однако это при условии, что до конца этого года страны будут иметь показатель в 40% вакцинированного населения. У нас, повторюсь, – 9,46%», – констатировал Педенко.