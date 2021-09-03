Распространение Дельта-штамма коронавируса подтверждено на Донетчине

В Донецкой области было проведено выборочное исследование на наличие штамма «Дельта» у больных коронавирусом, и 96% проб оказались положительными. Об этом сообщил замначальника управления стратегического развития Департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко на брифинге в пятницу.



Он рассказал, что в августе было проведено выборочное обследование на наличие Дельта-антигена у больных коронавирусом, которые имеют лабораторное подтверждение диагноза и находятся в стационарах.



«Со 2 по 19 августа было отобрано 50 случайных проб от пациентов, и они были направлены в референс-лабораторию Центра общественного здоровья Минздрава Украины. Из этих 50 образцов в 48 подтвердили Дельта-штамм коронавируса», – констатировал представитель облздрава.



Таким образом, на Донетчине уже в августе было подтверждено распространение Дельта-штамма коронавируса.



Всего с начала пандемии на Донетчине ковидом заболели 94 084 человека. Из них выздоровели – 90 083, а 2 481 – умерли.