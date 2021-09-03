Время в пути поездов из Мариуполя до Киева и Харькова сократят

Поезда сообщением Мариуполь – Киев и Мариуполь – Харьков будут находиться в пути на несколько часов меньше. Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на форуме «Мариуполь 2030. Большие инвестиционные возможности».



По его словам, время движения поезда Мариуполь – Киев до конца года должно уменьшиться до 12 часов, а дорога до Харькова будет занимать 6 часов.



Сейчас дорога до Киева из Мариуполя занимает 14-19 часов, а до Харькова – 14 часов.



«По направлению Харьков – Мариуполь можно очень существенно улучшить результат, если мы участок Покровск – Курахово – Волноваха – Мариуполь приведем в порядок. Там не так много, его еще нужно электрифицировать. Это как раз та же история, когда мы строим дороги вокруг временно оккупированных территорий, так же и железнодорожную инфраструктуру строим вокруг временно оккупированных территорий, потому что она работала по-другому до всей этой ситуации», – сказал Кубраков.



Министр добавил, что в этом году начали закупать новый подвижной состав спальных вагонов, и часть из них будут поставлены на мариупольское направление.

Читайте также: Движение поездов в Авдеевку возобновляется с 4 сентября