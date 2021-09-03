Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Время в пути поездов из Мариуполя до Киева и Харькова сократят

03 сентября 2021, 17:29

Время в пути поездов из Мариуполя до Киева и Харькова сократят

Поезда сообщением Мариуполь – Киев и Мариуполь – Харьков будут находиться в пути на несколько часов меньше. Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на форуме «Мариуполь 2030. Большие инвестиционные возможности».

По его словам, время движения поезда Мариуполь – Киев до конца года должно уменьшиться до 12 часов, а дорога до Харькова будет занимать 6 часов.

Сейчас дорога до Киева из Мариуполя занимает 14-19 часов, а до Харькова – 14 часов.

«По направлению Харьков – Мариуполь можно очень существенно улучшить результат, если мы участок Покровск – Курахово – Волноваха – Мариуполь приведем в порядок. Там не так много, его еще нужно электрифицировать. Это как раз та же история, когда мы строим дороги вокруг временно оккупированных территорий, так же и железнодорожную инфраструктуру строим вокруг временно оккупированных территорий, потому что она работала по-другому до всей этой ситуации», – сказал Кубраков.

Министр добавил, что в этом году начали закупать новый подвижной состав спальных вагонов, и часть из них будут поставлены на мариупольское направление.

Читайте также:

Движение поездов в Авдеевку возобновляется с 4 сентября

Еще по теме

Места
Харьков Киев Мариуполь
Прочее
Поезд

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:29
«ЛНР» будет регулярно проверять «силы гражданской защиты» следом за «ДНР»
13:23
КПВВ «ДНР» под Донецком не будет работать 17 и 24 сентября
13:05
«ЛНР» отменила ковидные ограничения на День Луганска
12:44
«ДНР»: 346 заболевших и 33 смерти от ковида за сутки
10:26
ОБСЕ подтвердила информацию о погибшей женщине и раненом мужчине в Пикузах
09:14
«ЛНР»: 162 заболевших и 14 умерших от ковида за сутки
20:32
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 сентября
18:56
«Мэр» Макеевки от «ДНР» призвал женщин не отпускать мужей на заработки в Россию
15:10
«ДНР» теперь будет проводить регулярные проверки силовиков
14:35
Российская угольная компания переселила 2 тысячи шахтеров из ОРДЛО в Якутию
13:08
«ДНР»: 480 заболевших и 25 умерших от ковида за сутки
10:55
«ДНР»: Пожар произошел в заповеднике «Хомутовская степь»
09:27
«ЛНР»: 13 смертей, 283 заболевших COVID-19 за сутки
22:03
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 сентября
15:18
«ДНР» включила гимн России в школах на 1 сентября
все новости
18:13
На Донетчине два класса школ отправили на самоизоляцию, коронавирусом заболели учителя и дети
17:29
Время в пути поездов из Мариуполя до Киева и Харькова сократят
17:02
Резников: Блокировка Россией пограничной миссии может быть прецедентом для атак на другие мандаты ОБСЕ
16:38
Первому главе «МГБ ДНР» объявили о подозрении в преступлениях против Украины
16:11
В Донецкой области полную вакцинацию от коронавируса прошли 9,5% взрослого населения
15:37
Защита от радиации: Под Мариуполем хотят создать подземный заказник на участке с цирконием
15:29
«ЛНР» будет регулярно проверять «силы гражданской защиты» следом за «ДНР»
15:14
Распространение Дельта-штамма коронавируса подтверждено на Донетчине
14:51
На Донетчине растет число больных коронавирусом, которые нуждаются в госпитализации
14:38
Движение поездов в Авдеевку возобновляется с 4 сентября
14:05
В МИД России объяснили отказ продлить мандат миссии ОБСЕ на границе с Украиной
13:46
Введение двойного гражданства в Украине тормозит российская паспортизация, заявил Зеленский
13:36
В Луганской области еще 90 человек заболели ковидом
13:23
КПВВ «ДНР» под Донецком не будет работать 17 и 24 сентября
13:21
На Донетчине выявили 157 случаев коронавируса за сутки, один человек умер
все новости
ВИДЕО
Обострение на Донбассе портит праздники. Дайджест НД ►
29 августа, 21:12
Будут ли жители Донецка голосовать на выборах в Госдуму РФ? Опрос на улице ►
25 августа, 12:55
Обстрелы на Луганщине. Ситуация на передовой ►
24 августа, 19:31

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция