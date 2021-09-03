Движение поездов в Авдеевку возобновляется с 4 сентября

«Укрзализныця» с 4 сентября возобновляет курсирование поездов до Авдеевки, которое было приостановлено 28 августа из-за обстрела.



Об этом сообщает пресс-служба компании.



В частности, возвращаются к привычному графику движения поезда № 136/135 Киев — Авдеевка, № 825/826 Днепр — Авдеевка, а также пригородные поезда.

Запрет на движение поездов до Авдеевки был введен 28 августа из-за обстрела окраины города незаконными вооруженными формирования.



«Укрзализныця» тогда заявила, что работники станции «Авдеевка» и пассажиры были эвакуированы в укрытия. Пострадавших среди железнодорожников не было.



В результате обстрела в районе Авдеевки пострадали десять украинских военнослужащих.