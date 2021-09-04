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Украина получит от США партию систем Javelin в этом году — Кулеба

04 сентября 2021, 13:27

Украина получит от США партию систем Javelin в этом году — Кулеба

До конца года Украина получит в рамках военной помощи США системы Javelin. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «РБК-Украина».

«Высшее политическое руководство Соединенных Штатов заверило президента Владимира Зеленского, что и в дальнейшем будет поддерживать украинский народ и обороноспособность нашего государства. Уже в этом году Украина получит партию бронебойных систем Javelin», — отметил Кулеба.

Он не исключил, что могут быть достигнуты договоренности и по другим видам оборонительного летального и нелетального оборудования.

«По понятным причинам, детали я разглашать не могу. Мы ожидаем визит министра обороны США в Украину», — добавил глава МИД.

Он также сказал, что диалог по вопросам обороны и безопасности будет продолжаться также и в рамках соответствующей рабочей группы комиссии стратегического партнерства Украина-США.

«Президенты договорились перезагрузить работу этой комиссии, открыть ей второе дыхание и наполнить новым содержанием. Осенью вместе с моим коллегой государственным секретарем Энтони Блинкеном проведем в Вашингтоне очередное заседание комиссии. Там мы планируем принять новую Хартию стратегического партнерства Украины и США», — рассказал Дмитрий Кулеба.

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