Украина получит от США партию систем Javelin в этом году — Кулеба

До конца года Украина получит в рамках военной помощи США системы Javelin. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «РБК-Украина».



«Высшее политическое руководство Соединенных Штатов заверило президента Владимира Зеленского, что и в дальнейшем будет поддерживать украинский народ и обороноспособность нашего государства. Уже в этом году Украина получит партию бронебойных систем Javelin», — отметил Кулеба.



Он не исключил, что могут быть достигнуты договоренности и по другим видам оборонительного летального и нелетального оборудования.



«По понятным причинам, детали я разглашать не могу. Мы ожидаем визит министра обороны США в Украину», — добавил глава МИД.



Он также сказал, что диалог по вопросам обороны и безопасности будет продолжаться также и в рамках соответствующей рабочей группы комиссии стратегического партнерства Украина-США.



«Президенты договорились перезагрузить работу этой комиссии, открыть ей второе дыхание и наполнить новым содержанием. Осенью вместе с моим коллегой государственным секретарем Энтони Блинкеном проведем в Вашингтоне очередное заседание комиссии. Там мы планируем принять новую Хартию стратегического партнерства Украины и США», — рассказал Дмитрий Кулеба.