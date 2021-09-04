Украина призывает усилить санкции против России из-за арестов крымских татар и отказа освободить пленных

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что отказ России освобождать пленных является основанием для усиления против нее санкций. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Минреинтеграции.



Резников констатировал, что подконтрольные России власти Крыма начали очередную волну притеснений против представителей крымскотатарского народа. Так, за последние дни проведено пять незаконных обысков и ряд задержаний. Местонахождение двух человек — Эльдара Одаманова (1982 г.р.) и Азиза Ахтемова (1996 г.р.) — до сих пор неизвестно.



Как сообщается, сегодня утром сотрудники ФСБ ворвались в дом первого заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова в с. Первомайское Симферопольского района, захватили его и вывезли в «Управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю».



Резников подчеркнул, что «все лица, причастные к этим преступлениям, непременно будут установлены и рано или поздно понесут наказание».



Вице-премьер обратил внимание международных партнеров Украины, что очередные захваты крымских татар произошли после обнародования доклада Генерального секретаря ООН о положении в части прав человека во временно оккупированном Крыму и Севастополе. Там говорится о преступлениях Российской Федерации и системное давление на украинцев и крымских татар.



По словам Резникова, Нариман Джелялов был участником саммита Крымской платформы, а обыски и задержания — это «прямой ответ ООН и всей международной общественности, что Россия в дальнейшем будет игнорировать и нарушать международное право».



«Возникает вопрос — как такое государство может в дальнейшем находиться в Совбезе ООН? Какие аргументы могут быть у тех, кто приглашает Россию в ПАСЕ? Мы призываем международное сообщество применить свое влияние на Кремль, чтобы немедленно освободить всех украинских пленников, захваченных и в Крыму, и в ОРДЛО. Отказ России освободить захваченных людей — это основание усилить международные санкции», — заявил глава Минреинтеграции.