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Арестович: Украина будет добиваться введения новых санкций против Москвы за отказ продлевать мандат ОБСЕ на границе

02 сентября 2021, 17:43

Арестович: Украина будет добиваться введения новых санкций против Москвы за отказ продлевать мандат ОБСЕ на границе

Решением не поддерживать продление мандата миссии ОБСЕ на неконтролируемых Украиной участках границы Москва окончательно добьет Минские соглашения. В ответ Киев будет добиваться введения дополнительных санкций против Москвы.

Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в комментарии «Новостям Донбасса».

По его словам, «это очень острый демарш со стороны Российской Федерации. Абсолютно недружественный шаг не только по отношению к Украине, но и к ОБСЕ».

«Это шаг к резкому обострению ситуации, политической пока ситуации, который я думаю, получит оценку не только от ОБСЕ, но и других международных органов. Начиная от "большой семерки" и заканчивая ООН, Европейским парламентом, ПАРЕ и так далее», — заявил спикер делегации в ТКГ.

Минские договоренности от 2014 года содержат гарантии постоянного мониторинга на украинско-российской границе со стороны ОБСЕ. Как отметил Арестович, решение о продлении мандата ОБСЕ принимается консенсусно, и если РФ выскажется против, то обойти это решение не получится.

«Обойти это не удастся. Скажем так, все в недоумении сейчас пребывают. Посмотрим, что будет дальше. Это фактическое добивание Минских соглашений, которые с их стороны и так не выполнялись. Значит, они пошли таким путем», — сказал он.

В это время в ТКГ решается вопрос о целесообразности созывать внеочередное заседание: «Мы подумаем сейчас и решим — да или нет. Дело в том, что до очередного заседания тут осталось всего ничего. Но на проведение внеочередного заседания должна дать согласие Россия. Думаете, она его даст, если ее там будут ругать? Думаю, что скорее всего не даст», — констатирует Арестович.

Кроме этого, добавил он, Украина будет добиваться введения дополнительных санкций против РФ: «Если это случится, то мы однозначно будем добиваться введения новых санкций. Начнем мы эту работу заранее. Но это будет не в ТКГ. В ТКГ мы выдадим соответствующую оценку и сообщим эту оценку нашим российским визави».

Украина уже осудила решение РФ не поддерживать продление мандата ОБСЕ на границе. МИД рассматривает это как «свидетельство планов (РФ) продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях».

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Трехсторонняя контактная группа Минские соглашения

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