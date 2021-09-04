Замена паспорта-книжечки на ID-карту: С чем могут столкнуться переселенцы и жители ОРДЛО

Переселенцы и жители отдельных районов Донбасса могут столкнуться с определенными сложностями при замене паспорта гражданина Украины образца 1994 года в виде книжечки на ID-карту. Об этом рассказал юрист, глава Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи города Киева Михаил Харин, передает «Дом».



По его словам, у переселенцев не должно возникнуть проблем с переносом в новый документ регистрации места проживания (так называемой прописки) в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), например, в Донецке.



«Учитывая то, что сейчас эта ID-карточка и штампы не проставляются, а вся информация вносится в реестр, соответственно здесь как бы трудностей, что касаемо прописки, особых возникать не должно», — сказал он.



В то же время юрист отметил, что проблемы могут возникнуть у жителей ОРДЛО, которые пересекают границу для получения ID-карты и не зарегистрированы как внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с местом проживания на подконтрольной Украине территории.



«У них могут возникнуть проблемы потому, что у них могут просить форму А и Б из ЖЭКа, который находится на неподконтрольной территории. И тогда "со скрипом", но внесут информацию о прописке в Донецке», — пояснил Харин.



Переселенцы, проживающие на подконтрольной правительству территории Украины, при смене паспорта будут проходить проверку, а прописка будет внесена в Единый демографический реестр.



Для этого при подаче документов, помимо старого паспорта, необходимо предоставить документы с фотографией, выданные на подконтрольной территории Украины. Например, водительское или пенсионное удостоверение, справки с места работы, с указанием того, что на месте работы есть личное дело с фотографией.



Если таких документов с фото нет, то в заявлении о получении нового паспорта нужно указать трех человек, которые могут подтвердить личность.



«Потому что даже на сайте Миграционной службы написано, что паспорт образца 1994 года, то есть книжкой, он морально устарел, и очень много случаев, когда его подделывают. Именно из-за этого и прописана процедура прохождения идентификации. Потому что сверяют — действительно ли этот человек будет в дальнейшем получать ID-карточку. Вот это единственная сложность, которая будет возникать», — рассказал юрист.



Сроки проведения такой проверки — до двух месяцев.



В случае, если не будет документов или показаний свидетелей, то в получении ID-паспорта могут отказать. Тогда восстановление паспорта нужно будет проводить в судебном порядке.



Также Харин акцентировал, что в ОРДЛО ID-карты не признаются местной «властью», и там идет переход на так называемые «паспорта Л-ДНР».

Читайте также: Жителям неподконтрольных территорий хотят упростить оформление украинских паспортов