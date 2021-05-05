Жителям неподконтрольных территорий хотят упростить оформление украинских паспортов

В Украине намерены упростить оформление украинских паспортов для жителей временно неподконтрольных территорий. Об этом заявил народный депутат Максим Ткаченко, передает телеканал «Дом».



С 2016 года жители неподконтрольных территорий не могут вносить новые отметки в украинские документы, потому что полномочия регистрировать место проживания передали местной власти, а местные советы на подконтрольной территории этого сделать не могут.



«Мы предлагаем законодательно закрепить норму о том, что жители неподконтрольной части Донбасса и Крыма могут обратиться в любое отделение Государственной миграционной службы Украины и получить документы, удостоверяющие личность, или вклеить фотографию в паспорт. И что важно — там же можно поставить отметку в паспорте о регистрации по адресу фактического проживания: в Луганске, Донецке, Симферополе», — сказал Ткаченко.



Законопроект также предусматривает отмену справки о подтверждении места жительства переселенцев и украинцев, оставшихся на временно неподконтрольных Украине территориях.



«В Государственный демографический реестр вносятся данные о гражданине Украины, и это является основанием для получения украинских документов. Раньше для переселенцев обязательным условием было наличие справки о прописке или постоянном проживании (на оккупированной территории, — ред.)», — рассказал автор законопроекта, народный депутат Дмитрий Лубинец.