Путин готов встретиться с Зеленским, но тему Крыма обсуждать отказывается

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность встретиться с президентом Украины Зеленским, но тему оккупированного Крыма на этой встрече Россия обсуждать отказывается.



Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Если говорить о политической воле президента Путина — он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим», — сказал Песков.



Говоря о политической воли, Песков имеет ввиду нежелание Украины замалчивать тему оккупации Крыма при встрече двух президентов, что для Кремля является неприемлемым.

Ранее в Кремле заявляли, что саммит президентов Украины и России невозможен до конца года.