Глава МИД Украины исключил возможность визита Байдена в этом году

Президент США Джо Байден посетит Украину, но не в этом году, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



«Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год», — сказал Кулеба в эфире программы «Подробности недели» на телеканале «Интер».



По словам министра, пока что стороны сосредоточены на выполнении договоренностей, которые были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Ранее Кулеба сообщал, что украинская сторона работает над подготовкой визита президента США Джо Байдена в Украину.



В последний раз Байден посещал Украину в январе 2017 года в должности вице-президента США.