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Почти 2 200 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

07 сентября 2021, 08:12

Почти 2 200 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За понедельник, 6 сентября, в Украине выявили 2 197 новых случаев заражения коронавирусом, что на 1 421 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 429 пациентов, а 53 человека умерли.

Об этом сообщило министерство здравоохранения.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 300 504 человек. Из этого количества выздоровели 2 214 606 пациентов, а умерли 54 054 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (304), Львовской (165), Харьковской (163), Днепропетровской (151) и Запорожской (149) областях.

Вчера провели 48 399 тестирований на коронавирус.

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