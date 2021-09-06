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Только 773 случая коронавируса выявили в Украине за воскресенье

06 сентября 2021, 08:15

Только 773 случая коронавируса выявили в Украине за воскресенье

За воскресенье, 5 сентября, в Украине выявили 773 новых случая заражения коронавирусом, что на 606 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 457 пациентов, а 18 человек умерли.

Об этом сообщило министерство здравоохранения.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 298 307 человек. Из этого числа выздоровели 2 213 177 пациентов, а умер 54 001 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61), и Львовской (56), областях.

Вчера провели 23 015 тестирований.

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