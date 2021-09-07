Штаб ООС зафиксировал 7 обстрелов за прошедшие сутки на Донбассе

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 7 нарушений режима тишины. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.



В частности, вблизи населенного пункта Зайцево пророссийские боевики обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Невельского и вблизи Новолуганского — вели огонь из стрелкового оружия.



А вот неподалеку Золотого-4 и Новозвановки незаконные вооруженные формирования применяли минометы 120 калибра, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет. Окраины населенного пункта Екатериновка подверглись обстрелу из минометов 82 калибра.



Кроме того, в Донецкой области штаб зафиксировал пролет неизвестного БПЛА с пересечением линии разграничения. Он сбросил два самодельных взрывных устройства на позиции военных. О ранениях украинских военнослужащих не сообщается.



В штабе отметили, что начала суток нарушений не было.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.