Правозащитники рассказали о причинах аварии на шахте «ЛНР»

Авария на подконтрольной группировке «ЛНР» шахте «Красный партизан» случилась из-за обрыва транспортного каната, который держал транспортную клеть с горняками. Кроме того, не сработала страховка. Об этом сообщила «Восточная правозащитная группа».



«Не сработал "парашют" — это страховка предусмотренная на случай обрыва каната, данная система, является основной в шахтах, где работают вертикальные стволы», — сказано в сообщении.



В публикации также говорится, что перед руководством ГУП «Востокуголь», в которую входит шахта «Красный партизан», неоднократно поднимался вопрос о выделении средств на ремонт людского подъема. Но ничего сделано не было.



«По сути, это просто халатность НВФ "ЛНР", которые продают добытый уголь и не вкладывают деньги в охрану труда и безопасность рабочих», — подытожили в ВПГ.



Основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский отметил, что в момент аварии в шахтной клети находились 25 человек, что очень много — допускается не более 12 человек. Еще трое горняков стояли в околоствольном дворе шахты — они получили травмы.



«По информации из профсоюзных источников ОРЛО. На шахте таким образом экономили электричество, чтобы не пускать шахтную клеть дважды, и не расходовать электричество, для этого набивали шахтную клеть до отказа», — рассказал Лисянский.

6 сентября произошел обрыв каната транспортной клети на шахте «Красный партизан» в подконтрольном группировке «ЛНР» Вознесеновке (Червонопартизанске). 9 горняков погибли и 19 пострадали вследствие аварии.



Шахта «Красный Партизан» входит в состав предприятия «ЛНР» «Востокуголь». Формальным собственником шахты является «ДТЭК Свердловантрацит», однако в 2017 году украинская компания потеряла контроль над активом.