Девять горняков погибли и 19 пострадали в результате аварии на шахте «ЛНР»

Авария на шахте «Красный Партизан». Фото: «МЧС ЛНР»

В результате аварии на шахте «Красный Партизан» погибли 9 горняков, еще 19 пострадали. Об этом сообщает «МЧС» группировки «ЛНР» по итогам поисково-спасательных работ.



Пострадавшие шахтеры доставлены в травматологическое отделение центральной городской больницы Свердловска.



Тела 9 погибших горняков подняты на поверхность шахты и переданы сотрудникам «МВД ЛНР».



«ЛНР» создала «правительственную комиссию», которая будет расследовать причины аварии.



«Руководство предприятия занимается организацией похорон и оказанием помощи семьям погибших и пострадавшим шахтерам», — рассказали в «МЧС».



Там добавили, что с родственниками погибших работают психологи.

6 сентября произошел обрыв каната транспортной клети на шахте «Красный партизан» в подконтрольном группировке «ЛНР» Вознесеновке (Червонопартизанске). «Интерфакс» со ссылкой на источник в «экстренных службах ЛНР» сообщал о 9 погибших. В «МЧС ЛНР» информацию о количестве жертв не подтверждали до завершения поисково-спасательных работ.



Шахта «Красный Партизан» входит в состав предприятия «ЛНР» «Востокуголь». Формальным собственником шахты является «ДТЭК Свердловантрацит», однако в 2017 году украинская компания потеряла контроль над активом.