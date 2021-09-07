Девять горняков погибли и 19 пострадали в результате аварии на шахте «ЛНР»

В результате аварии на шахте «Красный Партизан» погибли 9 горняков, еще 19 пострадали. Об этом сообщает «МЧС» группировки «ЛНР» по итогам поисково-спасательных работ.
Пострадавшие шахтеры доставлены в травматологическое отделение центральной городской больницы Свердловска.
Тела 9 погибших горняков подняты на поверхность шахты и переданы сотрудникам «МВД ЛНР».
«ЛНР» создала «правительственную комиссию», которая будет расследовать причины аварии.
«Руководство предприятия занимается организацией похорон и оказанием помощи семьям погибших и пострадавшим шахтерам», — рассказали в «МЧС».
Там добавили, что с родственниками погибших работают психологи.
6 сентября произошел обрыв каната транспортной клети на шахте «Красный партизан» в подконтрольном группировке «ЛНР» Вознесеновке (Червонопартизанске). «Интерфакс» со ссылкой на источник в «экстренных службах ЛНР» сообщал о 9 погибших. В «МЧС ЛНР» информацию о количестве жертв не подтверждали до завершения поисково-спасательных работ.
Шахта «Красный Партизан» входит в состав предприятия «ЛНР» «Востокуголь». Формальным собственником шахты является «ДТЭК Свердловантрацит», однако в 2017 году украинская компания потеряла контроль над активом.