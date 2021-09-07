Суд в Чехии приговорил наемника «ДНР» к 20 годам тюрьмы

Пражский суд приговорил гражданина Чехии Иржи Урбанека к 20 годам тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне группировки «ДНР». 48-летний ранее уже судимый мужчина, известный по прозвищу «Бегемот», признан виновным в террористической деятельности, передает чешское издание Novinky.cz.



Следствием установлено, что Урбанек в начале 2015 года проехал через Кипр на восток Украины, где был вооружен и экипирован пророссийскими незаконными вооруженными формированиями. Затем он принимал участие в различных задачах, таких как охрана или рытье траншей.



Установлено, что позже он с оружием в руках участвовал в действиях боевиков «ДНР», по крайней мере, до 2018 года.



При этом Урбанек не скрывал своей деятельности. В частности, он размещал в соцсетях сообщения о том, что воюет на стороне «ДНР», а также свои фотографии в форме «армии ДНР» с боевых позиций.



Один из свидетелей заявил, что встречался с Урбанеком в Украине. По словам свидетеля, мотивы Урбанека были в основном финансовые, от «ДНР» он получал зарплату в 15 тыс. руб. (около 5 460 грн).

«Он говорил о том, что когда закончит, он начнет бизнес», – сказал свидетель.

Урбанека судили в Чешской Республике уже 13 раз, в том числе за преступления против собственности, кражи автомобилей и тому подобное.