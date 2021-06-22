Чехия стала лидером ЕС по привлечению к ответственности боевиков «Л-ДНР»

Чехия является лидером среди стран Европейского Союза по привлечению к ответственности своих граждан за участие в вооруженном конфликте на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщила «Медийная инициатива по правам человека», которая провела тематический вебинар при участии заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова.



На данный момент в Офисе генерального прокурора есть данные о 24 чешских наемниках. По словам Мамедова, это снайперы и командующие подразделениями.



Актуальным в этом контексте Мемедов считает создание совместной с Чехией следственной группы — по аналогии с расследованием катастрофы рейса MH17.



Заместитель генпрокурора добавил, что в Украине уже зарегистрировано 32 уголовных производства по фактам участия 251 наемника из 32 стран в вооруженном конфликте на востоке Украины в составе незаконных вооруженных формирований, которые поддерживает РФ.