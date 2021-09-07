Боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских военных

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В направлении населенного пункта Зализне боевики обстреляли украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов.



Вблизи населенного пункта Зайцево НФВ применили стрелковое оружие.



Боевых потерь среди украинских военных нет. На обстрелы НВФ подразделения Объединенных сил открывали ответный огонь.



«О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм», — добавили в штабе.

Читайте также: Штаб ООС зафиксировал 7 обстрелов за прошедшие сутки на Донбассе