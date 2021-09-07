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Трансформацию угольных регионов Донбасса хотят провести до 2030 года

07 сентября 2021, 19:56

Трансформацию угольных регионов Донбасса хотят провести до 2030 года

Закрытие шахт и трансформацию угольных регионов Донецкой и Луганской областей планируют провести до 2030 года. Это предусмотрено соответствующей Стратегией экономического развития Донбасса, сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года включает трансформацию угольных регионов и смягчение ее социальных последствий.

В частности, предполагается модернизация прибыльных шахт, приватизация или экологическое закрытие остальных шахт и социальная реконверсия моногородов.

«Города должны быть готовы к закрытию шахт, а правительство в свою очередь должно им помочь подготовиться, чтобы вся тяжесть трансформации не упал на плечи территориальных громад. Однако мы не должны забывать, что закрытие шахты это не только о шахтерах, это и об огромной социальной и обслуживающей инфраструктуры», — сказала директор директората стратегического планирования и европейской интеграции министерства Марта Бухтиярова.

Она отметила, что смягчение трансформации возможно лишь при обеспечении экономического развития этих территорий.

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