Боевики на Донбассе ранили украинского военного

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли украинские позиции, один военный ранен. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток».



Обстрел в полосе ответственности ОТГ «Восток» произошел сегодня, 7 сентября.



«В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное», — говорится в сообщении.



В вечерней сводке штаба ООС по состоянию на 17:00 информации о ранении военного не было.

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