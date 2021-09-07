Боевики на Донбассе ранили украинского военного

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли украинские позиции, один военный ранен. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка «Восток».
Обстрел в полосе ответственности ОТГ «Восток» произошел сегодня, 7 сентября.
«В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — удовлетворительное», — говорится в сообщении.
В вечерней сводке штаба ООС по состоянию на 17:00 информации о ранении военного не было.