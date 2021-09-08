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Еще один гражданин Чехии осужден к 20 годам тюрьмы за терроризм на Донбассе

08 сентября 2021, 16:18

Еще один гражданин Чехии осужден к 20 годам тюрьмы за терроризм на Донбассе

Источник: ČTK Источник: ČTK

Окружной суд чешского города Пльзень приговорил к 20 годам лишения свободы в тюрьме строгого режима за террористический акт и участие в организованной преступной группе 27-летнего Лукаша Новачека. Об этом сообщает iRozhlas.

Из текста приговора следует, что в 2015 году Ночавек отправился в ряды боевиков на Донбассе. Там его обучили и вооружили, он начал выполнять разведывательную работу и патрулирование, а также участвовать в боевых действиях с украинскими войсками.

Новичок утверждал, что ездил в Украину и находился в казармах сепаратистов, но отказался от участия в боевых действиях на их стороне. По его словам, он был гражданским сотрудником и выполнял подсобную работу, в том числе, на кухне.

Подозреваемый находился в Украине до января 2016 года, после чего переехал в Москву, подал заявление на получение паспорта в посольстве Чехии и вернулся в Чехию.

Среди доказательств у обвинения есть фотографии, на которых Новачек запечатлен в военной форме и с оружием. В его телефоне были обнаружены видеозаписи боев, а также есть видео, на котором он в форме и с оружием рассказывает российским журналистам, где, как и почему он воюет в Донецке и Луганске.

Сам Новачек объяснил это суду тем, что якобы одолжил оружие, а интервью росСМИ давал за деньги. Он также утверждлал, что заработал на Донбассе всего 2 тысячи рублей. Во время показаний в суде в январе Новачек заявлял, что выдавал себя за бойца «ДНР» в социальных сетях, чтобы не выглядеть дураком, который поехал на восток Украины чистить картошку.

На этой неделе он стал вторым человеком, приговорённым чешским судом к тюремному сроку за участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Донбассе.

7 сентября Пражский суд приговорил гражданина Чехии 48-летнего Иржи Урбанека к 20 годам тюрьмы, признав виновным в террористической деятельности.

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