В Украине за сутки подтвердили 3 663 новых случая коронавируса

За среду, 8 сентября, в Украине выявили 3 663 новых случая заражения коронавирусом, что на 891 случай больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 546 пациентов, а 61 человек умер.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 306 939 человек. Из этого количества выздоровели 2 217 563 пациента, а умерли 54 175 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222), Днепропетровской (209) и Черновицкой (183) областях.



Вчера провели 62 730 тестирований на коронавирус.