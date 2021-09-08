Почти 2 800 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За вторник, 7 сентября, в Украине выявили 2 772 новых случая заражения коронавирусом, что на 575 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 411 пациентов, а 60 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 303 276 человек. Из этого количества выздоровели 2 216 017 пациентов, а умерли 54 114 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (348), Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях.



Вчера провели 67 391 тестирование на коронавирус.

Украина близка к переходу в «желтую» зону карантина, которая предполагает ряд ограничений. Соответствующее решение может быть принято на этой неделе, а начнет действовать с 13 сентября.