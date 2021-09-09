Собирала грибы: Миссия ОБСЕ подтвердила подрыв на мине жительницы Горловки

Жительница временно неподконтрольной украинскому правительству Горловки пострадала от взрыва, когда вышла собрать грибы в лесопосадке. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ з 8 сентября.



Как уточняется, инцидент произошел 6 июня в горловском поселке шахты им. Гагарина. Женщина (60–69 лет) сообщила СММ ОБСЕ, что когда она собирала грибы в лесопосадке возле своего дома, услышала взрыв и потеряла сознание. Придя в себя, она почувствовала боль и позвонила племяннице по телефону, чтобы та ее забрала. Когда племянница приехала за ней, чтобы довезти ее к машине скорой помощи, женщина смогла ползком выбраться из лесопосадки.



Верифицировали случай только 7 сентября, когда наблюдателям предоставили медицинскую справку, согласно которой женщина поступила в больницу в Горловке с ранениями, характерными для детонации взрывоопасного предмета. В результате ей ампутировали левую ногу.

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