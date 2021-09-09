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Советники лидеров нормандского формата провели встречу — глава МИД

09 сентября 2021, 11:45

Советники лидеров нормандского формата провели встречу — глава МИД

Вчера, 8 сентября, состоялась видеоконференция советников лидеров стран нормандского формата. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.

По словам Кулебы, стороны договаривались о встрече министров иностранных дел стран нормандского формата.

«Сейчас мы пытаемся согласовать, наши французские и немецкие коллеги пытаются согласовать дату. Надеюсь, что Сергей Лавров подтвердит участие», — сообщил Кулеба.

Как отметил министр, в сентябре на нормандском треке есть «определенные движения».

Вчера о встрече политсоветников «нормандской четверки» сообщало ТАСС. Как передал им источник близкий к переговорам, советники обсуждали возможность проведения саммита глав государств нормандского формата. По информации агентства, встреча советников состоялась по просьбе Германии.

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