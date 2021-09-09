Советники лидеров нормандского формата провели встречу — глава МИД

Вчера, 8 сентября, состоялась видеоконференция советников лидеров стран нормандского формата. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.



По словам Кулебы, стороны договаривались о встрече министров иностранных дел стран нормандского формата.

«Сейчас мы пытаемся согласовать, наши французские и немецкие коллеги пытаются согласовать дату. Надеюсь, что Сергей Лавров подтвердит участие», — сообщил Кулеба.



Как отметил министр, в сентябре на нормандском треке есть «определенные движения».

Вчера о встрече политсоветников «нормандской четверки» сообщало ТАСС. Как передал им источник близкий к переговорам, советники обсуждали возможность проведения саммита глав государств нормандского формата. По информации агентства, встреча советников состоялась по просьбе Германии.