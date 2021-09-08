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На встрече советников Нормадского формата Россия заявила о «противоречиях» Украины по Минским соглашениям

08 сентября 2021, 21:26

На встрече советников Нормадского формата Россия заявила о «противоречиях» Украины по Минским соглашениям

Сегодня, 8 сентября, состоялась видеоконференция политсоветников «нормандской четверки». На ней обсуждалась возможность проведения саммита глав государств Нормандского формата, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам.   

По его словам, встреча советников состоялась по просьбе Германии.

«Все участники формально согласились, что проводить саммит ради самого саммита нецелесообразно. Российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе», — сказал источник.

Он отметил, что накануне переговоров участники обменялись проектами итоговых документов, и Россия «прямо поставила вопрос о наличии неразрешимых противоречий в позиции официального Киева по вопросу Минских соглашений».

В частности, указывается, что Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект о переходном периоде, который в Москве считают «официальной заявкой Украины на выход из Минска».

В РФ резко критикуют законопроект о переходном периоде в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, приняв данный закон, Украина в одностороннем порядке выйдет из Минского процесса.

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