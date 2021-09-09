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Лавров назвал условия для встречи в Нормандском формате

09 сентября 2021, 14:59

Лавров назвал условия для встречи в Нормандском формате

Встреча представителей Украины, России, Германии и Франции в Нормандском формате будет иметь смысл, если будет построена на выполнении Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Израиля Яиром Лапидом.

Лавров отметил, что Россия «не может понять позицию Украины на этой встрече».

По его словам, РФ настаивает, что Нормандский формат должен работать для выполнения Минских договоренностей «во всей их полноте и последовательности».

«Наша позиция ясна. Как только мы зафиксируем четко и недвусмысленно, что Нормандский формат будет дальше заниматься ни чем иным, кроме выполнения Минских договоренностей, а не попыткой их переписывать или втягивать в этот формат другие страны, как этого хочет Киев, едва ли нам имеет смысла собираться», — заявил глава МИД России.

Он снова раскритиковал законопроект о переходном периоде на Донбассе, который по мнению РФ, не позволяет выполнять Минские соглашения. А также заявил, что Германия и Франция занимают неправильную позицию по отношению к Украине, которая якобы «грубо нарушает все свои обязательства» и пытается модифицировать Минские договоренности.

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