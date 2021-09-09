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Рада приняла в первом чтении законопроект о ежегодной индексации пенсий 1 марта

09 сентября 2021, 16:44

Рада приняла в первом чтении законопроект о ежегодной индексации пенсий 1 марта

Верховная Рада на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает введение ежегодной индексации пенсий. В поддержку проголосовали 317 народных депутатов, сообщает пресс-служба министерства социальной политики.

Документ, в частности, предусматривает, что с 1 января 2022 года устанавливается дата ежегодной индексации пенсий — 1 марта, а также что проводится ежегодная индексация пенсий военнослужащим, государственным служащим и другим категориям пенсионеров на общих условиях.

«Сегодня Верховная Рада фантастическими 317 голосами поддержала наш законопроект об индексации пенсий по общим правилам для всех. В этом же законопроекте возвращается дата ежегодной индексации — 1 марта. Она должна быть зафиксирована в законе, а не корректироваться ежегодно вручную политиками», — прокомментировала министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, этот законопроект «исправляет ошибку пенсионной реформы 2017 года», когда пенсии части военных пенсионеров, ученых, государственных служащих, пенсионеров из органов местного самоуправления исключили из механизма индексации.

«Цена этой ошибки — качество жизни почти полмиллиона пенсионеров, пенсии которых могли бы быть сейчас на треть выше», — отметила Лазебная.

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