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До конца года будет еще два повышения пенсий – Минсоцполитики

14 августа 2021, 22:58

До конца года будет еще два повышения пенсий – Минсоцполитики

В 2021 году запланировано еще два повышения пенсий, и к концу года средний размер выплат может достичь 3900 гривен. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью «Суспільному».

Она отметила, что с 1 октября вводится ежемесячная доплата в сумме 400 грн для пенсионеров от 75 до 80 лет. Ранее для людей в возрасте 80+ уже была введена доплата в 500 грн.

«В этом году есть еще два запланированных повышения: 1 октября – для 75-летних и 1 декабря в связи с повышением минимальной зарплаты повышается социальная гарантия для людей 65 лет. У нас будет уже 2600 грн [минимальная пенсия], то есть 40% от 6500 грн (размер минимальной зарплаты с 1 декабря – Ред.). Поэтому в конце года мы увидим, как вырастет средняя пенсия», – сказала Лазебная.

Министр уточнила, что сейчас средняя пенсия составляет 3700 грн. Также она подчеркнула, что правительство взяло хороший темп по повышению пенсий, несмотря на сложные условия пандемии COVID-19 и ограниченные возможности введения новых программ социальных гарантий.

«Я думаю, что возможно, около 3900 грн будет средняя пенсия на конец 2021 года», – резюмировала глава Минсоцполитики.

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